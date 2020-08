CARINTHIja 2020 - Mobile Ausstellung in Feldkirchen

Am Samstag wurde die mobile Ausstellung unter dem Deckmantel von “CARINTHIja 2020 – Ein Land in Zeitreisen und Perspektiven” am Hauptplatz in Feldkirchen eröffnet.

In einer einzigartigen Landmark-Architektur schafft die MobileAusstellung auf einer 40 Meter langen Plattform Zugänge zu 100 Jahren Kärntner Geschichte. Die Besucherinnen und Besucher erwarten Einblicke in die historischen Hintergründe der Volksabstimmung des Jahres 1920 und in die Entwicklung Kärntens der letzten 100 Jahre. Weitere Themen sind Erinnerungsorte und politische Beteiligung, Sprachspiele und Lebenschancen in Kärnten als traditionsreicher Zukunftsregion Europas.