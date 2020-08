Die Lange Nacht des Tanzes fand am Freitag, dem 14. August zum ersten Mal in Feldkirchen statt. An sieben Orten wurde sichtbar, wie vielfältig zeitgenössischer Tanz sein kann. Trotz aller coronavirusbedingten Unsicherheiten entschied sich die künstlerische Leiterin, Anna Hein, für eine Durchführung – unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen. Ihr gehe es darum, mit dem Format der „Langen Nacht des Tanzes“ dem Publikum verschiedene Tanzformen näher zu bringen. Der zeitgenössische Tanz beschäftigt sich nicht nur mit den Themen unserer Zeit, er suchte und fand seine Bühne überall – auch auf einer Wiese oder im Tiebelpark.