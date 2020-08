Harald-Gangl-Band beim Kreuzwirt Musik-Sommer

ST. ULRICH (ac). Ein weiteres musikalisches Highlight präsentierten Heidi und Walter Scheiber vergangenen Freitag beim Kreuzwirt-Musiksommer: Die Harald Gangl Band feat. Claudia K. begeisterte die vielen Gäste im Kreuzwirt-Innenhof. Harald Gangl, der Singer-Songwriter mit der warmherzigen Stimme, nahm sein Publikum auf einen spannenden und sensitiven Trip durch die Geschichten, die das Leben für ihn schrieben, mit. Gefühlvoll unterstützt von Franz Haselsteiner am Akkordeon, sowie von der kraftvollen Sängerin und Bassistin Claudia K. verschmelzten die Eigenkompositionen zu einer Reihe von Kleinoden, die man nicht alle Tage zu Gehör bekommt. Nächsten Freitag auf der Bühne: "Sons of the South".