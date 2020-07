Jailhouse Gumbo am Ossiacher See

In der FreiLuft Lounge in Ossiach wurde wieder zu einem Live-Konzert geladen. Blues-Legende und Blues Breakers Urgestein Jörg Friessnegg und Americana-Liebhaber Mario Marketz gaben Bekanntes und Unbekanntes aus Blues, Country und Rockabilliy zum Besten. Unterstützt wurden die zwei Ausnahme-Künstler von Lisi Rainer am Kontrabass und David Hippel am Schlagzeug. Ein grandioser Abend, Freiluft-Wirt Michael Jost und die vielen Gäste waren begeistert.