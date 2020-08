Im Rahmen des Carinthischen Sommers präsentierte The New Austrian Sound of Music (NASOM) ein Konzert mit dem Selini Quartet, dem Duo 4675 und dem Ensemble Viech in der Ossiacher See Halle in Steindorf. Erst vor zwei Jahren gegründet, wurde das junge Selini Quartet bereits vielfach ausgezeichnet. Sie spielten Ludwig van Beethovens Streichquartett f-Moll. Das Jazz-Duo 4675, mit den Schwestern Astrid und Beate Wiesinger, machte seine geschwisterlichen Gegensätze zum musikalischen Programm und lebte in einem permanenten komplexen musikalischen Dialog, wo es auch mal krachen kann: aufeinander zu und voneinander los. Die Band Viech veröffentlichte kürzlich ihr viertes Album mit dem Titel "Niemand wird sich erinnern, dass wir hier waren". Was ganz offensichtlich kein Grund zur Resignation ist, sondern nur Ansporn, umso gelassener ihre herrlich selbstironischen Songs zu spielen.

Das Konzert begann mit einem kurzen Gespräch von Intendant Holger Bleck mit Botschafterin Dr. Teresa Indjein, Leiterin der Sektion für Kulturelle Auslandsbeziehungen im Aussenministerium, über das NASOM-Programm.

The New Austrian Sound of Music (NASOM) ist ein Förderprogramm, das den musikalischen Nachwuchs bei Auftritten im Ausland unterstützt und präsentiert Künstlerinnen und Künstler, die für die ganze Bandbreite des aktuellen musikalischen Geschehens in Österreich stehen.