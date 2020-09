Ringfire Gordon Band in Ossiach

Zum Abschluss der Sommerkonzerte präsentierte Freiluft-Chef Michael Jost ein musikalisches Highlight: Die Ringfire Gordon Band mit Ferry Kropiunik am Bass, Charly Hutter am Schlagzeug, Jörg Friessnegg an der Gitarre, Michael Drabosenig am Keyboard und Erhard Fian Gesang. Die Ringfire Gordon Band wurde 1967 aus der Taufe gehoben und setzt sich zusammen aus Musikern der heimischen Rock&Blues-Szene, welche sich in unzähligen Live-Konzerten bestens bewährt haben. Präsentiert wurde ein breites Spektrum der Rock- und Bluesmusik. Respekt vor den Rockklassikern, gepaart mit Innovationsfreude und unbändigen Spielwitz, ergaben eine gelungene musikalische Symbiose.Das Programm umfasste Songs von ZZ Top, Jimi Hendrix, Eric Clapton, J. J. Cale, Rolling Stones und Chuck Berry, um nur einige Interpreten zu nennen.