Sonnig und freudig in der Sommerbetreuung Sirnitz !

Mit der Betreuung von Angelika Kerschbaumer hatten die Kinder auch heuer wieder sehr viel Spaß und Freude. Bei einem vielseitigen Programm konnten sich die Kinder kreativ, sportlich, wissbegierig und naturgesinnt weiterentwickeln. Die Kinder erkundeten die Natur, besuchten den "Vogel Heinzi" mit seinen Vögeln, machten Yoga, lasen täglich spannende Geschichten, badeten an heißen Tagen im Badewandl und brannten eigene Jausenbrettchen mit Brandmalmeister Wake. Als kleines Abschlussgeschenk an die Gemeinde gestalteten wir Holzfiguren in Form von Schmetterlingen, Blumen, Vögel und Sonnen. Diese wurden von den Kindern in der Gemeinde verteilt und aufgestellt. Zu Ende hin verabschiedeten wir uns bei strahlendem Sonnenschein beim Badewandl mit einem Eis und einer Menge Badespass.