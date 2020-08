In einem Kreuzungsbereich in Feldkirchen kam es zu einer Kollision zwischen PKW und Mofa. Die 15-jähriger Mofalenkerin wurde schwer verletzt.

FELDKIRCHEN. Am 16. August gegen 14.15 Uhr war ein 80-jähriger Mann mit seinem PKW im Ortsgebiet von Feldkirchen unterwegs. Er fuhr auf der St. Ruprechter Straße aus dem Stadtzentrum kommend in Richtung St. Ruprecht. An der Kreuzung mit der Gurktaler Straße übersah er das querende Mofa, gelenkt von einer 15-jährigen Schülerin.

Es kam zur Kollision mit dem bevorrangten Mofa, wodurch die Lenkerin zu Sturz kam und sich schwere Verletzungen zuzog. Die Schülerin wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.