Bei einem Arbeitsunfall in Feldkirchen erlitt ein 50-Jähriger eine Handverletzung.

FELDKIRCHEN. Ein 50-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen war am 11. Oktober mit Installationsarbeiten in einem Gastronomiebetrieb in Feldkirchen beschäftigt.

Im Zuge seiner Arbeiten rutschte er beim Schneiden mit einer Flex ab und schnitt sich selbst ins linke Handgelenk. Er wurde nach erfolgter Erstversorgung vom Team des Rettungsdienstes mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.