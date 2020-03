Nach 22 Jahren als Kapellenleiterin zieht sich Andrea Engber jetzt aus der ersten Reihe zurück.



TIFFEN (fri). “It's time to say goodbye” – das denkt sich die langjährige Kapellenleiterin der Trachtenkapelle Tiffen und übergibt den Taktstock. Nach insgesamt 22 Jahren als Leiterin – von Jänner 1994 bis Herbst 2003 bei der Musikkapelle Himmelberg und von November 2007 bis März 2020 bei der Trachtenkapelle Tiffen – reicht Andrea Engber den Dirigentenstab an ihren Nachfolger Martin Schrall weiter.

Musikalische Übergabe

Die Übergabe wird im Rahmen eines Konzertes in der Carinthischen Musikakadamie Ossiach stattfinden. Dort wird ein buntes Programm geboten, welches teils von Engber und teils von Schrall einstudiert wurde. "Zwei Sänger werden mitwirken und auch die Jungmusiker der Trachtenkapelle Tiffen werden sich mit einem musikalischen Gruß vorstellen. Elisabeth Bergmann, ehemalige Musikerin, wird als Sprecherin durch den Abend führen", sagt Engber. Zum Abschluss wird der Dirigentenstab übergeben. Ganz verzichten müssen die Tiffner allerdings auf ihre Andrea nicht. "Ich bleibe der Trachtenkapelle Tiffen allerdings als Klarinettistin treu", verrät Engber. "Und ich werde auch die Arbeit mit den Jungmusikern, welche die Zukunft der Kapelle sind, weiterführen."

Mehr als ein Zeitvertreib

Bedanken möchte sich die Kapellenleiterin bei allen Musikern, bei den drei Obmännern in der Zeit von 2007 bis 2020 und bei ihrer Familie für die tatkräftige Unterstützung in der Tätigkeit als Kapellenleiterin. "Es war nicht immer einfach, aber es hat mir immer Spaß gemacht und ich bin gerne Kapellenleiterin gewesen", resümiert die scheidende Kapellenleiterin mit einem lachenden und einem weinenden Auge. "Als Kapellenleiterin sah ich meine Aufgabe darin Musiker zu motivieren und musikalisch zu begleiten und leiten. Musik ist viel mehr als nur ein schöner Zeitvertreib. Musik ist Balsam für die Seele!"

Termin

Jahreskonzert der Trachtenkapelle Tiffen: 21. März 2020 in der Carinthischen Musikakademie Ossiach