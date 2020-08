BODENSDORF. Am 20. August hielt eine 45 Jahre alte Frau aus Niederösterreich gegen Mittag ihren PKW im Ortsgebiet von Bodensdorf verkehrsbedingt vor einem Fußgängerübergang an, um Fußgängern das Überqueren zu ermöglichen.

Unfall-Lenker setzte Fahrt fort

Ein nachfolgender PKW, gelenkt von einem 88 Jahre alten Mann aus dem Bezirk Feldkirchen, fuhr der Frau hinten frontal auf. Die Frau lenkte ihren PKW anschließend in eine Seitenstraße. Der auffahrende PKW-Lenker hielt jedoch nicht an und setzte seine Fahrt fort. Er konnte im Zuge der Erhebungen ausgemittelt werden. Sowohl die Niederösterreicherin als auch ihr im Fahrzeug mitfahrender 15-jähriger Sohn wurden leicht verletzt und begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung.