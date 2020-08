Am Sonntag den 2. August wurde mit einem ökumenischen Gottesdienst die neue Glocke für die kürzlich restaurierte Kapelle der Burg Glanegg gesegnet.

Im Namen des Burgvereines Glanegg begrüßte dessen Obmann Jakob Koschutnig die Festgäste. Er bedankte sich bei allen freiwilligen Helfern, die seit 24 Jahren des Bestehens des Burgvereines die drittgrößte Wehranlage Kärntens (nach Hochosterwitz und Landskron) revitalisieren und für die Öffentlichkeit zugänglich machen und bei Bgm. Guntram Samitz für die Unterstützung durch die Gemeinde Glanegg.

Großen Dank sprach Koschutnig auch den Spendern der Glocke aus, der Familie De aus London und an seinen Stellvertreter Dr. Reinhard Ortner als Organisator.

Anschließend verlas er einen Widmungsbrief der Familie De, die auf Grund der Corona Pandemie nicht aus London anreisen konnten.

Das auf der Burgglocke abgebildete Symbol der Friedenstaube und die Inschrift „Frieden und Freiheit“ nahm der evangelische Superintendent Manfred Sauer in seiner Predigt auf. Er erinnerte daran, dass es nicht selbstverständlich ist, in Frieden zu Leben und das es täglicher Anstrengungen bedarf, diesen zu erhalten.

Diakon Michael Wedenig als Vertreter der katholischen Pfarrgemeinde gratulierte dem Burgverein Glanegg zu seiner Arbeit in der Erhaltung der Burgruine.

Gesanglich gestaltet wurde die Glockenweihe vom BurgENSEMBLE Glanegg, dem Aichwaldseequartett, Maut4 und Stars der Musical Gala.