In der Feldkirchner Mädchen-, Frauen- und Familienberatungsstelle "Lichtblick" steht dir Tür für alle Hilfesuchenden immer offen.

FELDKIRCHEN. Ein Jahr Corona-Einschränkungen machen uns zu schaffen: Homeoffice, Home-Schooling, Kurzarbeit oder Arbeitsplatzverlust, spärliche soziale Kontakte, Ausgehbeschränkungen, Planungsunsicherheit, Isolierung durch Quarantäne sind Phänomene, die uns begleiten.

Keine falsche Scheu

Dazu kommt, dass die Enge im Zusammenleben in der Familie ungewohnt ist und oft zu Konflikten führt. "Ängste, Sorgen und Probleme drücken auf die Laune, machen Stress und führen zu einem Gefühl der Hilflosigkeit, Überforderung und Verzweiflung", weiß die "Lichtblick"-Vorsitzende Waltraud Bina. "Corona erfordert viel Geduld und Disziplin. Doch niemand wird alleine gelassen."

Wenn alles zu viel wird, ist es wichtig sich nicht zu scheuen auch Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es gibt in allen Bezirken Kärntens Beratungsstellen, deren Berater Betroffenen in der Krise zur Seite stehen.

Wege aus der Krise

"In Feldkirchen sind zehn Beraterinnen der Beratungsstelle Lichtblick bemüht den Menschen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, gemeinsam Wege aus der Krise zu finden und die eigenen Stärken und Ressourcen zu aktivieren", so Bina. "Schnell, unbürokratisch und kostenlos. Die Folgeberatungen können entweder persönlich in der Beratungsstelle oder auf Wunsch auch telefonisch erfolgen. "

Alle Beraterinnen können Interessierte auf der "Lichtblick"-Homepage www.lichtblick-fe.at kennenlernen.

--------

Information zu Angebot und Beratung: Tel.: 04276 – 29 8 29 oder E-Mail: office@lichtblick-fe.at, Homepage: www.lichtblick-fe.at