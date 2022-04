Gestiegene Lebenshaltungskosten belasten aktuell die Geldbeutel der Feldkirchner. Experten im Gespräch.

FELDKIRCHEN. Ein Blick auf den Kassenzettel im Supermarkt, den Beleg an der Tankstelle oder auch die Stromrechnung sorgt aktuell bei vielen für tiefes Seufzen. Das Leben ist teurer – und bereits richtig teuer geworden.

Belastungen steigen

„Die Preisspirale dreht sich immer schneller – ein baldiges Ende ist nicht absehbar. Geringverdiener und sozial Schwächere tun sich immer schwerer, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Steigende Kosten für Strom, Gas, Treibstoffe und Wohnen belasten das Haushaltsbudget immens", weiß der Präsident der Arbeiterkämmer Kärnten Günther Goach.

Strom- und Gaspreise steigen

Hauptpreistreiber sind die Energiekosten. Nun folgen wohl weitere Preissteigerungen bei Wohnen und Lebensmitteln. Auch Lebensmittelketten heben wegen der gestiegenen Preise für Rohstoffe und Energie die Preise an. Jedoch bleibt die Entwicklung der Gehälter gegenüber den Preissteigerungen zurück. Besonders betroffen sind Geringverdiener, Pensionisten, Jungfamilien sowie Arbeitslose. Bestens verdienen dagegen derzeit die Energieunternehmen.

Unterstützung

Ganz allein gelassen werden die Verbraucher natürlich nicht. Es gibt einige Möglichkeiten Förderungen zu beantragen. So zum Beispiel der Heizkostenzuschuss des Landes und der Stadt Feldkirchen. Auch der Energieversorger Kelag selbst hat ein Projekt ins Leben gerufen, das soziale Härtefälle unterstützen soll, die Kelag Energieeffizienz-Offensive. Integrierender Bestandteil dabei ist die Unterstützung von Haushalten mit sehr niedrigem Einkommen. Die Kelag bietet diesen Kunden Energieberatungen an und unterstützt den Kauf effizienter Haushaltsgeräte. Zudem gibt es finanzielle Unterstützungsangbote von und durch "Hilfe in besonderen Lebenslagen" des Landes Kärnten, Kärntner in Not oder der Caritas.

Mehr Anträge

"Beim Heizkostenzuschuss gab es mehr Anträge im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist aber nicht nur auf die gestiegenen Energiekosten zurückzuführen, sondern auch auf die Tatsache, dass das Land Kärnten bei den Richtlinien die Einkommensgrenzen erhöht hat. Bei den Abgaben werden die Ökostromkosten für das Jahr 2022 ausgesetzt. Damit wird ein Durchschnittshaushalt heuer um rund 110 Euro (gegenüber 2021) entlastet", berichtet Expertin Patrizia Saurer von der Arbeiterkammer Kärnten.

Nachfrage ist gestiegen

"Wir betreiben den Sozialmarkt ,Treffpunkt human‘ in der Feldkirchner Bahnhofstraße ja schon seit Jahren, was aktuell zu bemerken ist, unsere Kunden schauen genauer auf die Preise, entscheiden sich beispielsweise für die billigere Packung Nudeln, auch wenn es nur um 20 Cent geht", berichtet Brigitte Bock, die sich mit dem freiwilligen Helferteam für den Verein engagiert. "Was weiters zu bemerken ist, am Monatsende kommen weniger Leute zu uns in den Markt, das heißt es fehlt ihnen derzeit einfach schon am nötigen Geld für ihren Einkauf", erläutert Brigitte Bock weiter.