Defibrillator Einschulung in Bodensdorf

Auf Initiative der Kameradschaften der Freiwilligen Feuerwehr Bodensdorf-Tschöran und deren Angehörigen konnte mit Unterstützung der Sparkasse Feldkirchen - Zweigstelle Bodensdorf und der Gemeinde Steindorf am Ossiacher See die Finanzierung und Installationen eines Defibrillators bewerkstelligt werden.

Als zentraler Standort wurde das Gebäude der Sparkasse in Bodensdorf gewählt, da sich in unmittelbarer Umgebung Geschäfte und Gastronomiebetriebe befinden.

Damit der Defibrillator im Notfall auch bedient werden kann, fand kürzlich eine Defibrillator Einschulung mit einer Auffrischung von Erste Hilfe-Maßnahmen im Kultursaal der VS Bodensdorf statt. In dem Kurs wurden die Erste Hilfe Maßnahmen bei einem Herz-Kreislaufstillstand wiederholt und die Funktionen des Defibrillators genau erläutert. Ersthelfer können die Überlebenschancen eines Menschen durch den Einsatz eines Defibrillators mit nur wenigen Handgriffen erheblich steigern. Und genau diese Handgriffe wurden von der Lehrbeauftragten Karin Gruber vom Roten Kreuz Feldkirchen genau erklärt. Aber auch das wichtige Rundherum mit Alarmierung, richtige Lagerung, sowie Beatmung und Herzdruckmassage brachte Gruber an Hand praktischer Beispiele sehr anschaulich zu den Teilnehmern rüber. Den vielen Interessierten wurde auch die Möglichkeit und Zeit zum Üben gegeben, und das alles natürlich unter den strengen Corona-Auflagen und dem nötigen Abstand.