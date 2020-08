Feldkirchner Winzer haben ein Händchen für guten Wein. Fünf Weine wurden zum Landessieger gekürt.

BEZIRK FELDKIRCHEN (fri). Ganz und gar kein Schattendasein führen die Winzer im Bezirk Feldkirchen. In den letzten Jahren haben sie gezeigt, dass sie nicht nur guten, sondern sogar ausgezeichneten Wein produzieren. So gingen bei der diesjährigen Preisverleihung gleich fünf Landessieger an Mitglieder des Weinbauvereins Feldkirchen-Ossiacher See. Die Auszeichnungen wurden den Winzern von Landeshauptmann Peter Kaiser, dem Präsidenten der Landwirtschaftskammer Johann Mößler und Horst Wild, Präsident des Weinbauverbandes, überreicht.

Arbeitsintensives Jahr

Während es für ihre Weine Lob und Preise gab, sind die Winzer auch schon wieder mitten in der neuen Saison. Und die, so sagen sie einstimmig, ist witterungsbedingt sehr arbeitsintensiv. "Durch den vielen Niederschlag wächst das Blattwerk besonders stark", sagen Köck, Lassnig und Maltschnig. "Wir verbringen sehr viel Zeit damit Laub und Wipfel händisch zu entfernen. Nur so können die Rebstöcke genügend Kraft aufbringen und die Trauben mit den nötigen Nährstoffen versorgen." Zwischen fünf und sieben Rebsorten gedeihen in ihren Weingärten auf der Pollenitzen, am Hang der Burg Glanegg und in Lebmach bei Liebenfels. Jetzt hoffen die Winzer auf sonnige Tage, um dann Ende September mit der Lese beginnen zu können.

-------------------

Weinbauverein Feldkirchen-Ossiacher See



Sortenverschnitt weiß: Cuvée LoMaLi 2019, Burgwein Glanegg

Burgunderweine klassisch: Chardonnay 2019, Burgwein Glanegg

Rosé: Rösler Rosé Granat 2019, Weinbau Köck

Rotweine: Kristan olt's Holzfassl 2018, Weinbau Köck

PIWI-Wein des Jahres 2020: Cabernet Blanc 2019, Weinbau Maltschnig

Beim Salonwein werden die besten 260 Weine aus Österreich gewählt. Aus Kärnten sind heuer fünf Weine von vier Betrieben nominiert: Burgwein Glanegg, Weingut Vinum Virunum KG, Weingut Burg Taggenbrunn und Weinhof vlg. Ritter.