Der A-cappella-Chor Feldkirchen lädt zu einem ganz besonderen Konzertabend in den Bamberger Amthof ein.

FELDKIRCHEN. Der A-cappella-Chor Feldkirchen ist wieder live zu erleben und veranstaltet am 25. Juni um 20 Uhr im Amthof Feldkirchen ein ganz besonderes Konzert.

Originelles Konzertkonzept

Unter dem Motto “Wirtshaus-gschichtn“ steht dieses Jahr das Kärntnerlied im Fokus. "Es wird ein Abend rund um das Thema Leben und Lieben. Angelehnt an einen Abend im Wirtshaus, wird getanzt, gespielt, gesungen und natürlich geplaudert und gelacht. Perfekt passend dazu gibt es die CD aus dem 60-jährigen Jubiläum „Dos is Leb`m", „welche trotz Covid fertiggestellt wurde", berichtet Obfrau Edith Hinteregger.

Stets aktiv geblieben

Der A-cappella-Chor war einer der wenigen Chöre, der auch während der Lockdown-Zeit weiter geprobt hat. Egal ob via Zoom, in Kleingruppen oder bei Proben im Garten, es wurde nie still um den Chor und die Gemeinschaft. So zählt er immer noch gleich viele Mitglieder wie vor der Pandemie. Frei nach dem Motto des Chores: “Von Herz zu Herz, von Land zu Land, Musik der Eintracht Brücke spannt, im Lied erschließt der Freude Tor: Feldkirchens A-cappella-Chor", ist der Chor fleißig am Proben und auch Aktivitäten für die Gemeinschaft dürfen nicht fehlen!

Karten jetzt sichern

Wer Karten für das Konzert „Wirtshausgschichtn" erwerben will, kann dies im Tourismusbüro in Feldkirchen und bei den Sängern und Sängerinnen des Chores erledigen. "Sollte jemand eine musikalische Umrahmung für eine Feier brauchen, einfach den Chor kontaktieren", meint Obfrau Edith Hinteregger. Kontakt: Telefon: 0650/6283560.