Nach Diebstahl und versuchtem Diebstahl in Supermärkten wurde eine Großfahndung in Feldkirchen eingeleitet.



FELDKIRCHEN. Am 26. August um 12:34 Uhr erstattete eine Angestellte eines Marktes in Feldkirchen die Anzeige, dass zwei Täter hochpreisige Spirituosen gestohlen hätten. Kurz darauf, um 13:41 Uhr, erstattete ein Angestellte eines weiteren Marktes in Feldkirchen Anzeige, dass zwei Täter ausländischer Herkunft ebenfalls versucht hätten hochpreisige Spirituosen zu stehlen.

Fahndung eingeleitet

Aufgrund dieses Tatbestandes wurden alle Streifen des Bezirks Feldkirchen in eine sofortige Zielfahndung einbezogen. Weiters wurden eine Diensthundestreife sowie der Polizeihubschrauber Libelle angefordert. Gegen 15 Uhr konnte eine verdächtige Person durch Streifen der PI Feldkirchen angehalten und vorläufig festgenommen werden. Aufgrund der vorliegenden Bilder und der Bekleidung des Täters konnte ein Zusammenhang mit den Diebstählen hergestellt werden.

Im Zuge der weiteren Erhebungen konnten dem Täter mehrere Diebstähle nachgewiesen werden. Die Staatsanwaltschaft wurde über den gegenständlichen Sachverhalt in Kenntnis gesetzt, sie ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß an. Die Fahndung nach dem zweiten Täter verlief bis dato negativ.

Der derzeit bekannte Sachschaden beträgt 5.000 bis 7.000 Euro.