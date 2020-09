HIMMELBERG. Ein bisher unbekannter Täter schlich sich am 4. September um 13:30 Uhr durch die Eingangstür eines Mietshauses in der Gemeinde Himmelberg in die unversperrte Wohnung einer 85-jährigen Pensionistin, welche sich zu derzeit am Balkon aufhielt.

Er stahl aus ihrer Handtasche mehrere Hundert Euro. Als die Pensionistin zurück in die Wohnung kam und ihn ansprach verließ dieser nach wenigen Worten die Wohnung in unbekannte Richtung. Der Diebstahl wurde erst gegen 15:45 Uhr entdeckt und zur Anzeige gebracht.

Personenbeschreibung: Der Mann ist ca. 25 bis 30 Jahre alt, mittelgroß, schlank und hat brünette Haare. Er sprach gebrochen Deutsch.