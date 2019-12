Eine Weihnachtsgeschichte: Eine emotionelle Begegnung mit Elfriedes und Erichs Haus des "Herzens".

FELDKIRCHEN, BAD KLEINKIRCHHEIM. Eigentlich hätte dieses Haus, das am Ortsende von Bad Kleinkirchheim steht und im Besitz von Elfriede und Erich Buttazoni aus Feldkirchen ist, längst niedergerissen werden sollen. An dieser Stelle sollte ein Neubau – die Pläne waren schon fertig – aus dem Boden wachsen. Aber die Feldkirchner haben den kulturellen Wert des Hauses erkannt und es mit viel Liebe vor dem sicheren Untergang gerettet.

Lebensmittelpunkt

Mehr als 500 Jahre diente dieses Objekt vielen Generationen als Lebensmittelpunkt. Es war auch der Geburtsort der heutigen Besitzerin Elfriede, die mit ihrem Mann Erich dieses Gebäude in mühevollem Einsatz liebevoll renoviert und mit Sachverstand bis ins kleinste Detail eingerichtet hat. Auf diese Weise erzählt das Kleinod heute eine lebendig gebliebene Geschichte, die viele Besucher sehr berührt. So auch einen Gast aus Bad Kleinkirchheim, der dieses Schriftstück in eine Ritze der Tür des Hauses gesteckt hat.

Der Brief

"An all die lieben Menschen, die sich so sehr um dieses Haus bemühen! Vielen Dank für die große Mühe dieses Haus so liebevoll zu betreuen. Wir machen eine Woche Urlaub hier, aber ich stehe jeden Tag vor diesem Haus und entdecke ein liebevolles Detail nach dem anderen, ob der Balkon, die Krax`n mit den Stiefelchen, das entzückende Herz im Fenster ... oder die berührende Krippe.

Hier fühle ich mich richtig geerdet. Ich hoffe, dieses Juwel steht unter Denkmalschutz. Bad Kleinkirchheim ist sehr, sehr schön, wahnsinnig viel Glitter und Glitzer, viele angenehme und tolle Angebote für die Gäste.

Aber das Herzstück ist dieses Haus. Diese Krippe mit so viel Liebe ausgestattet, das Lied, welches ertönt, wenn man nahe herantritt, sie berührt das Herz so sehr! Auch der Gedanke, welcher an dem Haus schriftlich festgehalten wurde, macht sehr nachdenklich. Vielen Dank für all das Wunderbare, das dieses Haus umgibt."