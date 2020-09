Eine Freundschaft verbindet den ehemaligen Landeshauptmann Gerhard Dörfler mit Autor Peter Handke.

WERSCHLING (fri). Bei einem freundschaftlichen Treffen flogen bei Ex-Landeshauptmann Gerhard Dörfler und Nobelpreisträger Peter Handke nicht nur die Spielkarten, es wurde auch gefachsimpelt.

Schwammerln & Ortstafeln

"Ich kenne Peter Handke schon sehr lange und uns verbindet nicht nur eine Freundschaft, sondern auch ein gemeinsames Hobby – das Schwammerlsuchen", sagt Dörfler. "Handke hat seine Passion sogar im Buch ,Versuch über den Pilznarren‘ verewigt." Beim Treffen wurde aber auch über Kärnten-Themen wie die Ortstafel-Lösung gesprochen.

"Unsere nächste Zusammenkunft wird bei mir zu Hause in Werschling stattfinden", lässt Dörfler wissen. "Von meiner Terrasse aus kann man die Petzen und damit die unmittelbare Heimat von Peter Handke sehen." Dörfler will die gute Beziehung zum Literaten nutzen, um ihn vielleicht auch zu einer Lesung im Bezirk Feldkirchen zu bewegen. "Ich denke dabei an den Amthof Feldkirchen oder Schloss Albeck. Das wäre dann der erste öffentliche Auftritt eines Nobelpreisträgers im Bezirk."