Die Grafikerin Kathrin Bernold und die Autorin Julia Draxl haben ihr erstes gemeinsames Projekt beendet: Herausgekommen ist ein Kinderbuch.

LEINIG, ST. VEIT. Weil Bücher und Kinder ganz die Welt von Julia Draxl sind, war es nur eine Frage der Zeit, bis sich die St. Veiterin ihren Traum vom eigenen Kinderbuch verwirklicht hat. Jetzt erscheint mit "Zufriedenzeit" ihr erstes eigenes Kinderbuch. Und eigentlich können nicht nur Kinder ihre Lehren daraus ziehen.

Anleitung für Zufriedenheit

"Kinder sind, so wie jeder manchmal, unzufrieden. Das Buch gibt eine in leichten Reimen verpackte Anleitung, wie man Zufriedenheit finden kann – denn sie steckt in jedem von uns", sagt Draxl. "Zufriedenheit im Alltag ist oft mit dem Faktor Zeit gekoppelt und aus der Idee entstand der Charakter ,Zufriedenzeit'. Je nach Gemütszustand zeigt sich Zufriedenzeit unterschiedlich im Körper, aber eines ist sicher – finden kannst du ihn immer."

Anhand aussagekräftiger Bilder und des Textes in Reimform soll es den Kindern möglich werden ihre Zufriedenheit, aber auch ihre Unzufriedenheit zu verbalisieren. "Die Kinder spüren in sich hinein und teilen ihre Gedanken mit dem Vorlesenden", schildert die Autorin. "Tiefgründige Gespräche mit Kindern sind vorprogrammiert und durchaus erwünscht."

Das Buch richtet sich vorrangig an die Altersgruppe von vier bis zehn Jahren. "Allerdings sehe ich es auch als nettes Mitbringsel für (un)zufriedene Erwachsene – quasi als Wink mit dem Zaunpfahl. Denn um Zufriedenheit zu erlernen ist man nie zu alt", ist Draxl überzeugt.

Chemie hat gestimmt

Um ihrer Idee, die schon am Papier existierte, Leben einzuhauchen, machte sie sich auf die Suche nach einer Illustratorin. Zufällig "stolperte" Julia Draxl über einen Zeitungsbericht von Kathrin Bernold. "Ich habe den Artikel gelesen und daraufhin sofort angerufen. Die Chemie hat auf Anhieb gestimmt."

Als "göttliche Fügung" bezeichnet Kathrin Bernold das Zusammentreffen mit Julia Draxl. "Wir waren uns auf Anhieb sympathisch. Die Themen Kinder und Werte waren wie eine Brücke, die uns verbunden hat und vom Inhalt des Buches war ich von Beginn an begeistert", sagt die Grafikerin.

Figur erwacht zum Leben

Nach weiteren intensiven Gesprächen und einem Briefing zum Buchprojekt wurde mit den ersten Skizzen für die Charakterfigur begonnen. Unter Berücksichtigung aller Vorgaben der Autorin begann Bernold der Figur Leben einzuhauchen. "Im Prinzip geht es darum die Eigenschaften der Figur mit ihren körperlichen Fähigkeiten miteinander zu verschmelzen. Freundlich, friedlich, fröhlich, weich, beweglich, wandelbar und flexibel sind einige dieser Merkmale." Nach ersten Skizzenentwürfen erfolgte die Selektion und der Favorit wurde detaillierter gezeichnet. "Hat der Charakter seine Form und Farbe angenommen und sind alle Details geklärt, bleibt als letzter Schritt die Reinzeichnung."

Kinder nehmen Einfluss

Gerade Kinderbücher sollen die Phantasie anregen, eine Botschaft enthalten und sowohl grafisch als auch haptisch ansprechend sein. "Für mich sind es wertvolle und durchdachte Inhalte und natürlich für die Zielgruppe ansprechende Illustrationen", so Bernold. "Erwachsene empfinden und interpretieren oft ganz anders, deshalb hole ich mir während der Entwicklungsphasen gerne Feedback aus der Zielgruppe. In meinem Fall sind das dann meine eigenen Kinder, deren Augen ich beim Blick auf eine Skizze sofort lesen kann. Funkelt Begeisterung und bekomme ich ein Strahlen, bin ich auf dem richtigen Weg."

Alltag wird in das Buch verpackt

Die Grafikdesignerin/Illustratorin Kathrin Bernold lebte viele Jahre in Wien und Niederösterreich, bevor es sie wieder zurück in ihre Heimat zog, wo sie mit ihrem Mann und den beiden Kindern lebt. Ausreichend Erfahrung konnte sie in Verlagen und Werbeagenturen sammeln, während sie sich ergänzend im sozialpädagogischen Bereich engagierte.

"Als Unternehmerin arbeite ich in meinem Kreativstudio inmitten der Natur, unmittelbar neben der Tiebel für Geschäfts- und Privatkunden", so Bernold. Zum Portfolio gehören das klassische Corporate Design, Editorialdesign bis hin zur Kreation von feinster Papeterie für geschäftliche und private Anlässe wie Taufen, Geburtstage oder Hochzeiten.

Kinder inspirieren

Die aus dem Salzburger Lungau stammende Autorin Julia Draxl lebt nun seit knapp sechs Jahren in Kärnten. Als Mama von zwei kleinen Buben hat die 1991 geborene Volksschullehrerin und Montessori-Pädagogin in der Karenzzeit den Bachelor in Psychologie absolviert. Derzeit befindet sie sich im Masterstudium zu Schulpädagogik und Psychologie an der Universität Klagenfurt. Ihr umfangreiches Wissen bringt sie aktuell in den Aufbau des Bildungsbereichs des Vereins "Land schafft Leben" ein. Weiters ist sie ehrenamtlich als Kinderbuchjurorin für das KIMI-Kinderbuchsiegel für Vielfalt in Kinderbüchern tätig. "Das Schreiben von Geschichten und Büchern intensivierte sich durch meine Kinder. Alltägliche Situationen, die Kinder beschäftigen, werden in Geschichten mit tiefem Hintergrund verpackt", so Draxl.