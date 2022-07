Am Gartenhof Waiern ist das Leben mit der Natur keine Philosophie, sondern eine Lebensnotwendigkeit.



WAIERN. Seit elf Jahren läuft das Projekt Gartenhof Waiern der Diakonie de La Tour. Das Projekt zählt sicher zu den nachhaltigsten im Angebot, denn es zeigt deutlich, dass Wertvolles nicht nur im Boden, sondern letztlich auch im Menschen wächst.

Es hat allerdings auch lange gedauert, bis aus der Idee von Peter Compen, der 34 Jahre lang den Gartenhof geleitet und jetzt seinen Ruhestand angetreten hat, Realität wurde.

Same keimte langsam

"Vor 21 Jahren habe ich meine Vorstellungen erstmals präsentiert. Aber, wie auch ein Samenkorn in der Natur manchmal lange braucht, ehe es zu keimen beginnt, war auch in diesem Fall ein langer Atem nötig", denkt Compen zurück. Umso mehr freut er sich, dass das Projekt zu einem vollen Erfolg wurde und auf viel Zustimmung von allen Seiten stößt. Der Gartenhof hat sich zu einem Bio-Zentrum entwickelt und zieht immer mehr Besucher an. Ein Ort, wo Menschen mit und ohne Behinderungen ganz selbstverständlich aufeinandertreffen.

Verantwortung übernehmen

Konkret sind die derzeit 13 Bewohner in alle Abläufe am Gartenhof eingebunden. "Es geht darum Kreisläufe in der Natur mit den Bewohnern in ihrem individuellen Rhythmus unter Einbindung therapeutischer Möglichkeiten zu verknüpfen. Wenn es gelingt unter diesen Bedingungen auch noch gesunde Lebensmittel zu erzeugen, haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Denn wir tragen als Bearbeiter des Bodens eine Verantwortung. Wenn wir dieser nicht nachkommen, werden wir irgendwann die Rechnung bekommen und diese kann mitunter auf mehreren Ebenen schmerzen", versucht Compen den Brückenschlag zum weltweiten Ist-Zustand herzustellen. "Wir sind als Mensch Teil der Natur. Allerdings haben wir – im Gegensatz zu anderen Lebewesen und Pflanzen – die Freiheit. Wir können wählen, welchen Weg wir einschlagen. Ob dieser richtig oder falsch ist, wird die Zukunft zeigen."

Nachfolge gesichert

Die Zukunft des Gartenhofs Waiern scheint hingegen gesichert, denn in Compens Fußstapfen treten engagierte Nachfolger, die den Betrieb ganz in diesem Sinne weiterführen. Eine davon ist Alma Nickles-Reif. "Ich sehe den Gartenhof als einen Ort des Lernens für alle Menschen", so Nickles-Reif.

Kreislauf sichtbar machen

"Hier wird mit der Natur gearbeitet. Unsere Bewohner sind in die Kreisläufe – Anzucht, pflanzen, jäten, ernten, Samen abnehmen, verkaufen, … – eingebunden. Die Besucher – Workshopteilnehmer, Kunden, … – erleben das auch hautnah mit. Wie wir Menschen ein- und ausatmen, benötigt auch unser Kapital, der Boden, Zeit zu nehmen und zu geben."

--------

Gartenhof Waiern

Gesamtfläche: 5,5 Hektar

Gemüseanbau-Fläche: 1,3 Hektar

Ackerfläche in Aufbereitung: 2,5 Hektar

Ab 7. Juli (bis Allerheiligen) wird im Gartenhof Waiern wieder frisches Gemüse der Saison verkauft.

Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag von 10 bis 15 Uhr