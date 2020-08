Im Kreuzungsbereich Staberhof-Ernst-Schwarz-Weg soll das Gefahrenpotenzial minimiert werden.

WAIERN (fri). Durch Wohnbau und Einrichtungen der Diakonie de La Tour wächst in Waiern die Zahl der Bewohner. Gerade im Kreuzungsbereich Turracher Bundesstraße, B 95, mit dem Ernst-Schwarz-Weg steigt sowohl das Verkehrsaufkommen als auch die Fußgängerfrequenz. In Koordination mit der Diakonie de La Tour und dem Land Kärnten will man seitens der Stadtgemeinde Feldkirchen tätig werden und sichere Verkehrslösungen für die Zukunft schaffen.

Erhöhte Frequenz

"Durch den Bau des Wohnhauses und eines Gebäude, in dem es tagesstrukturierende Angebote gibt, am ehemaligen Staberhof-Gelände sowie Wohnbauprojekte haben wir hier mehr Bewegung. Mit dem erhöhten Verkehrsaufkommen ist auch die Gefahr für die Fußgänger erheblich gestiegen. Wir müssen handeln, bevor es zu Unfällen kommt", sagt Straßen- und Verkehrsreferent Stadtrat Herwig Röttl. Da sich der Ernst-Schwarz-Weg in einem äußerst desolaten Zustand befindet und es keinen Gehweg gibt, ist eine Sanierung unumgänglich. "Es geht hier auch um die Sicherheit der Menschen", betont Röttl. "Wir planen 2021 mit den Baumaßnahmen zu beginnen."

Gemeinsame Lösung

Eine Lösung, die sowohl den Verkehrsablauf im Fließen hält als auch die Sicherheit erhöht, ist für die Turracher Bundesstraße im Kreuzungsbereich mit der Einrichtung am Staberweg geplant. "Wir werden hier mit Landesrat Martin Gruber Kontakt aufnehmen, um ihm unsere Vorschläge zu unterbreiten", erklärt Finanzreferent Vizebürgermeister Karl Lang. "Es geht hier um eine größere Investition, für die es Förderungen seitens des Landes und Bundes gibt."

Begrüßt werden diese Schritte auch von der Diakonie de La Tour, die seit Jahren ein wichtiger Partner für die Stadtgemeinde Feldkirchen ist. „Wir haben uns in Kooperation mit der Stadtgemeinde Feldkirchen jahrelang für eine Sanierung der Straße eingesetzt und begrüßen es sehr, dass dieses für uns so wichtige Projekt jetzt realisiert wird“, sagt Walter Pansi, Wirtschaftsdirektor der Diakonie de La Tour. „Damit sind eine sichere Zufahrt und bequeme Gehmöglichkeiten für die von uns betreuten Menschen, deren Angehörige und die Mitarbeitenden am Standort Staberweg gewährleistet.“

Ein Umfeld für Menschen im Autismus-Spektrum

Menschen im Autismus-Spektrum nehmen ihre Umwelt anders wahr. Manche können ihren Alltag nicht selbst bewältigen und sind auf Begleitung/Betreuung angewiesen. Mit der im Sommer 2019 eröffneten Wohn- und Tagesstruktur Staberweg in Waiern wurde ein Umfeld geschaffen, in dem die Betroffenen Vertrauen gewinnen können und ihnen Ängste genommen werden. Neben dem Wohnbereich gibt es auch ein Gebäude für tagesstrukturierende Angebote. Kleinere Gemeinschaftsräume, Therapieräume, Räume zur basalen Stimulation und Räume für Rückzugsmöglichkeiten und Einzelförderung stehen zur Verfügung.

------------

Zahlen & Fakten

Kosten Ernst-Schwarz-Weg: ca. 180.000 Euro

Länge: 225 Meter. Straße wird saniert, Gehweg errichtet.

Kosten Turracher Bundesstraße: ca. 650.000 Euro

Im Kreuzungsbereich soll es in beiden Fahrtrichtungen je einen Linksabbieger geben. Verlegung der Bushaltestelle, um die Sicherheit für Schüler zu erhöhen.