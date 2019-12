In Ossiach laufen 30 Perchtengruppen am 28. Dezember durch den Ort.



OSSIACH (fri). Am 28. Dezember findet in Ossiach der erste Raunachts-Perchtenlauf mit dem Verein Patres Infernum statt. Eröffnet wird die Brauchtums-Veranstaltung von einer Kinder-Perchtengruppe. Diese besteht aus 20 Kindern im Alter von fünf bis 14 Jahre. Für den Ossiacher Vizebürgermeister Philipp Kulterer knüpft man damit an eine langjährige Ossiacher Tradition an.

Traditionen bewahren

"Diese Veranstaltung wird von der Gemeinde Ossiach unterstützt", sagt Kultuerer, der als Koordinator zwischen Verein und Gemeinde tätig ist. "Dieser Umzug ist nicht nur mir persönlich aufgrund der Bewahrung von Traditionen ein Anliegen. Es wäre wünschenswert, dass dieser Perchtenlauf gerade in einer der Raunächte bei uns in Ossiach stattfindet."

Neben 30 Gruppen aus fünf verschiedenen Bundesländern wird der Lauf durch ein Feuerwerk und Musik umrahmt.