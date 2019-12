Aufmerksame Passanten verhinderten durch rasches Eingreifen Fahrzeugbrand in Feldkirchen.

FELDKIRCHEN. Am 23. Dezember um 15.20 Uhr lenkte eine 18-jährige Frau aus Wolfsberg einen PKW im Stadtgebiet von Feldkirchen. Auf Höhe des Hauses 10.-Oktober Straße 26 blieb der Motor des Fahrzeuges plötzlich stehen. Der Motor ließ sich auch nicht mehr starten.

Ein Passanten nahm Rauch, der aus dem Motorraum quoll, wahr. Ein weiterer Passant holte aus einer in der Nähe befindlichen Tankstelle drei Pulverfeuerlöscher, womit der Motorbrand noch vor dem Eintreffen der FF Feldkirchen eingedämmt und damit ein Übergreifen des Brandes auf das gesamte Fahrzeug verhindert werden konnte.

Die Brandursache dürfte vermutlich ein Defekt in der elektrischen Anlage gewesen sein. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt.