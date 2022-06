Die „Bestattung Kärnten“ eröffnete am Kraftort Wachsenberg die mittlerweile achte Naturbestattungsfläche.



STEUERBERG. "Bäume sind Gedichte, die die Erde an den Himmel schreibt“, schrieb einst der Dichter und Philosoph Khalil Gibran. Diesen Gedanken greifen die Friedensforste der Bestattung Kärnten auf, die als letzte Ruhestätte inmitten der Natur dienen. Auflösbare Urnen mit der Asche der Verstorbenen werden unter Laubbäumen beigesetzt, die Natur übernimmt auf diese Weise die Grabpflege.

Friedensforst für Feldkirchen

Solch ein neuer Friedensforst befindet sich seit kurzem (die feierliche Eröffnung fand zu Pfingsten statt) in der Gemeinde Steuerberg (Bezirk Feldkirchen) am Kraftort Wachsenberg, neben dem Ortsfriedhof und der Kirche zum Heiligen Andreas mit Blick auf die Stadt Feldkirchen. In enger Kooperation mit der Pfarre Wachsenberg wurden hier dreißig heimische Laubbäume (u.a. Ulmen, Linden, Buchen; Eichen, Kirsch- und Kastanienbäume) gepflanzt, Wege angelegt und Gedenktafeln errichtet. Die Bäume sind mit Nummern gekennzeichnet, die Namen der Verstorbenen werden auf Gedenktafeln verewigt. Damit gibt es nun auch für die Bevölkerung im Raum Feldkirchen die Möglichkeit, ihre lieben Verstorbenen in der Natur, an einem Familienbaum oder einer Einzelruhestätte alternativ, aber dennoch sehr würdig und pietätvoll zu bestatten.

Gemeinsame Segnung

Der katholische Stadtpfarrer Bruder Wolfgang Gracher und sein evangelischer Kollege, Pfarrer Martin Müller, nahmen gemeinsam die Segnung vor. Das heimische Gesangsduo „Nachklang“ (Gisela Gsodam und Veronika Simonitti) sorgte für eine besinnliche musikalische Umrahmung. Zahlreiche interessierte Besucherinnen und Besucher wohnten auch der Zeremonie bei und informierten sich über die neue Möglichkeit der Bestattung in der Natur.