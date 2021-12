Tätliche Auseinandersetzung nach Streit zwischen zwei Italienern in Feldkirchen.

FELDKIRCHEN. Am 16. Dezember gegen 14:40 Uhr kam es im Ortsgebiet von Feldkirchen im Zuge eines Streites zwischen zwei italienischen Staatsangehörigen – 41 und 28 Jahre alt – zu einer tätlichen Auseinandersetzung.

28-Jähriger ging zu Boden

Dabei schlug der 41-Jährige dem Kontrahenten mehrmals mit der Faust in das Gesicht. Der 28-Jährige ging daraufhin zu Boden und wurde am Boden liegend noch vom Verdächtigen getreten. Der 28-Jährige erlitt dadurch schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Der 41-jährige Italiener wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt auf freiem Fuß wegen schwerer Körperverletzung angezeigt.