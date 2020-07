Wer schnell hilft, hilft doppelt: Das Team der Frauenbewegung Feldkirchen spendet für Metnitz.

FELDKIRCHEN, METNITZ. "Immer wieder ist es uns möglich aus dem Erlös unserer Flohmarkt-Veranstaltungen dort zu helfen, wo Menschen durch Schicksalsschläge oder furchtbare Unwetter Schäden erleiden und teilweise ihr Hab und Gut verlieren", sagt die Obfrau der Frauenbewegung Feldkirchen Gemeinderätin Brigitte Bock. „In diesen Fällen ist es uns sehr wichtig rasch und unbürokratisch finanzielle Hilfe zu leisten."

2.000 Euro Soforthilfe

Ganz spontan hat sich das Team der Frauenbewegung nach den schweren Unwettern in Metnitz dazu entschlossen Barbara Kogler, der Obfrau der Frauenbewegung und Gemeinderätin in Metnitz, 2.000 Euro als Soforthilfe zu übergeben. "Diese Spende hat Barbara Kogler dann an zwei von den Unwettern stark getroffene Kleinbauern weitergegeben und so das entstandene Leid ein bisschen lindern können", schildert Bock. "Auch für uns ist es immer wieder ein gutes Gefühl zu sehen, dass wir mit unserem Einsatz helfen können."

Bock bedankt sich auch bei allen Flohmarkt-Spendern und Käufern: "Ohne sie wäre es uns nicht möglich immer wieder schnelle Hilfe zu leisten."