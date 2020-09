Cannabis als Bezahlung für ein kleines Bier wurde einem Lokalbesitzer in Feldkirchen angeboten.

FELDKIRCHEN. Ein 44-jähriger Lokalbesitzer aus dem Bezirk Klagenfurt verständigte am 4. September um 22:20 Uhr die Polizei, da ihm ein 43-jähriger Mann soeben in seinem Lokal in Feldkirchen Cannabiskraut als Bezahlung angeboten hätte.

Beim Eintreffen der Beamten wurde folgender Tatbestand festgehalten: Ein 43-jähriger Klagenfurter hatte dem Lokalbesitzer für die Konsumation eines kleine Biers Cannabiskraut in einer Überraschungsei-Hülle übergeben. Außerdem hatte der Gast dem Wirt mit Gewalt im Falle einer Anzeige-Erstattung bei der Polizei gedroht. Das Suchtgift wurde sichergestellt und der Klagenfurter der Staataanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht.