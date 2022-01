"Miteinander und nicht auseinander" lautet das Motto der Bewohner der Wohnanlage in der Gendarmeriegasse 3 in Feldkirchen.

FELDKIRCHEN. Es ist mehr als ein Dach über dem Kopf, das die Bewohner der Wohnanlage in der Gendarmeriegasse 3 in Feldkirchen gefunden haben. Zu einem neuen Zuhause wurden Freunde fürs weitere Leben gleich mitgeliefert. Das ist in Zeiten wie diesen ganz und gar nicht selbstverständlich. Ganz im Gegenteil. Oft hat man sogar das Gefühl, je weniger verbindende Elemente und je größer die Klüfte zwischen den Menschen, umso besser.

Da hebt sich die Gemeinschaft in der Wohnanlage, die sich rund um Hannelore Smerslak gebildet hat, wohltuend aus der Masse ab.

"Es ist immer jemand da"

"Wir wollen miteinander leben und nicht auseinander", bringt Smerslak ihre sowie die Lebensphilosophie der Bewohner auf den Punkt. Als sie – wie auch die meisten der Bewohner der 27 Wohneinheiten – vor zwei Jahre hier einzog, kannte die ehemalige Feldkirchner Unternehmerin kaum jemanden. "Natürlich waren einige bekannte Gesichter dabei. Aber direkten Kontakt hatte ich zuvor mit keinem meiner neuen Nachbarn."

"Was essen wir heute?"

Da Hannelore Smerslak aber offen auf die Menschen zugeht und das Gespräch sucht, wurde nicht nur schnell Bekanntschaft, sondern Freundschaft geschlossen. Und diese Freundschaft ist genau das, worauf es im Leben ankommt und was das Leben auch nach schweren Schicksalsschlägen weiter lebenswert und schön macht. Sogleich wird diese These von Fred, einem Nachbar, bestätigt. Er steckt seinen Kopf zur Tür rein, um die Erdäpfel, die Hannelore für ihn gekocht hat, zu holen. Es gibt Erdäpfelgulasch und als gleich darauf Irmgard von der Wohnung darüber erscheint, ist auch das Mittagsmenü für den nächsten Tag geklärt. "Ich koche einen Eintopf, da werden mehrere satt", schildert Irmgard, die seit dem Tod ihres Mannes alleine lebt und froh über die eingeschworene Gemeinschaft und die Unterstützung, die ohne Warum und Wieso geleistet wird, ist.

Es geht rauf und runter

Nun ist es an Fred zu erzählen: "Gemeinsam mit meiner Frau haben wir damals die Wohnung bezogen. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits sehr krank und als sie dann vor einem Dreivierteljahr starb, tat sich ein riesiges Loch auf. Aber dann waren da meine Nachbarn – meine Freunde – die mir Kraft gegeben und gezeigt habe, dass das Leben nicht nur traurige, sondern auch schöne Geschichten schreibt. Wann immer ich sie gebraucht habe, waren sie da."

Respekt voreinander

Bei all der Nähe und Vertrautheit, die die Bewohner der Wohnanlage haben, wird dennoch nicht auf den Respekt voreinander vergessen. "Wir unternehmen viel gemeinsam und halten zusammen. Aber es ist wichtig, dass man dennoch Grenzen respektiert und akzeptiert, wenn sich eine Freundin oder ein Freund manchmal zurückziehen und allein sein will", sagt Hannelore. "Gerade die letzten beiden Jahre waren sehr herausfordernd. Es ist überall genug Porzellan zerschlagen und Gräben sind geöffnet worden. Wir wollen im Kleinen zeigen, was auch im Großen möglich ist."