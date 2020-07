Respektloser Umgang mit der Natur und fremdem Eigentum führt vermehrt zu Konflikten auf Almen.

WABL, HOCHRINDL (fri). Das Freizeitverhalten hat sich in den letzten Jahren in Richtung "Raus in die Natur" gedreht. Zu Fuß, mit dem Rad – vermehrt mit E-Bike – sind die Menschen unterwegs. Und dabei ist eines zu beobachten: Es geht immer höher hinauf. Almen und Berge werden zur Freizeitarena.

Interessens-Konflikte

Dabei wird oft eines vergessen: Es gibt Grundeigentümer, die diese Flächen bewirtschaften und davon teilweise den Lebensunterhalt bestreiten. Und weil hier sehr unterschiedliche Meinungen und Anschauungen aufeinanderprallen, ist für Sprengstoff gesorgt. Einer, der bisher Verständnis für die Freizeitaktivitäten der Menschen aufgebracht hat, ist der Landwirt und Almbesitzer Erich Zwischenberger. In letzter Zeit hätten sich unliebsame Vorkommnisse gehäuft, die ihn zwingen, Schritte einzuleiten. Müllablagerungen, durchtrennte Zäune und offene Gatter sorgten beim Landwirt und seiner Familie für zusätzlichen Arbeitsaufwand und Schäden. "Vor einigen Wochen wurde bei einem Zaun der Stacheldraht durchtrennt und nicht wieder geschlossen. In der Folge konnten sich die Kühe frei bewegen und wir mussten sie wieder einfangen", sagt Zwischenberger. "Rund um unsere Almhütte gibt es einen Holzzaun mit Gatter. Dieses wurde geöffnet und nicht mehr geschlossen. Daraufhin konnten die Kühe auf diese Fläche. Ein weiterer Wanderer hat das Gatter wieder geschlossen und die Tiere waren gefangen. Als wir einige Tage später zur Hütte kamen, war das Gelände rundum verwüstet." Als Folge davon, so schildert der Landwirt, habe er ein Schloss angebracht. "Leider führen solche Ereignisse dazu, dass man Maßnahmen ergreift, die einem nicht gefallen. Aber wir müssen uns, unsere Tiere und die Natur schützen."

Genehmigte Trails

Sehr konkret sind die rechtlichen Bestimmungen im Kärntner Naturschutzgesetz und Kärntner Forstgesetz aufgelistet, wie der Verwaltungsdirektor der Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen Stefan Wadl betont. "Grundsätzlich ist es in der freien Landschaft verboten, mit motorbetriebenen Fahrzeugen außerhalb der für den fließenden oder ruhenden Verkehr bestimmten Flächen zu fahren oder diese dort abzustellen", so Wadl. "In der Alpinregion umfasst das Verbot des Befahrens auch nicht motorbetriebene Fahrzeuge außerhalb der für diesen Verkehr bestimmten Straßen und Wege. Davon ausgenommen sind Einsatzfahrzeuge, Fahrten für Zwecke des Hilfswesens, zur Berufsausübung, zur Wildhege, zur Beförderung von Personen und Sachen zu Anlagen und Gebäuden, sofern diese nicht anders erreichbar sind, zur Pflege von Pisten und Loipen und Organisation von Sportveranstaltungen." Wadl erklärt, dass mit einem in allen Bereichen genehmigten Mountainbike-Trail Abhilfe zu schaffen sei.

Regeln für die Benützung des Waldes

Laut Forstgesetz, so betont Stefan Wadl, darf jedermann den Wald zu Erholungszwecken betreten und sich dort aufhalten. Allerdings gibt es Waldflächen, für die die Behörde ein Betretungsverbot aus verschiedenen Gründen verhängt hat:

• Waldflächen mit forstbetrieblichen Einrichtungen, wie Forstgärten und Saatkämpe, Holzlager- und Holzausformungsplätze, Material- und Gerätelagerplätze, Gebäude, Betriebsstätten von Bringungsanlagen, ausgenommen Forststraßen, einschließlich ihres Gefährdungsbereiches,

• Wiederbewaldungsflächen sowie Neubewaldungsflächen, solange deren Bewuchs eine Höhe von drei Metern noch nicht erreicht hat.

• Eine Benutzung, wie Lagern bei Dunkelheit, Zelten, Befahren oder Reiten, ist nur mit Zustimmung des Waldeigentümers, hinsichtlich der Forststraßen mit Zustimmung jener Person, der die Erhaltung der Forststraße obliegt, zulässig.

• Soweit es die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Wälder zulässt, hat der Erhalter der Forststraße deren Befahren durch Fahrzeuge im Rettungseinsatz oder zur Versorgung von über die Forststraße erreichbaren Schutzhütten zu dulden.