Seit zehn Jahren realisiert Michael Pöllinger für seine Kunden individuell designte, handgeknüpfte Teppiche.

FELDKIRCHEN. Höchste Qualität in Ausführung und einzigartiges Design sind bei Teppichen von Michael Pöllinger garantiert. Mit seinem Unternehmen "Knüpfwerk" ist er von Feldkirchen aus praktisch weltweit aktiv.

Begeisterung für Edles

Nach jahrelanger Erfahrung in der Interieur-Branche hat der Abgänger der Skihotelfachschule in Bad Hofgastein und ehemalige Gastronom 2014 sein eigenes Unternehmen im Bereich des Teppichhandels gegründet. Immer auf der Suche nach neuen Inspirationen wurde im Jahr 2021 aus „Teppiche zum Leben“ das „Knüpfwerk“. Die Teppiche werden allesamt per Hand geknüpft.

Hochburg der Knüpfkunst

Die hohe Qualität der Teppiche kann nur aufgrund der einzigartigen Handwerkskunst der Mitarbeiter gewährleistet werden. Erfahrene Knüpferinnen aus Nepal sind das Herzstück im Herstellungsablauf. Aktuell arbeiten rund 162 Knüpferinnen (die Knüpfkunst wird in Familien von einer zur nächsten Generation weitergegeben) für Pöllinger. "Mir ist es wichtig neben der adäquaten Bezahlung auch die medizinische Versorgung und schulische Ausbildung der Knüpferinnen vor Ort zu fördern und besonders zu unterstützen".

Absolute Unikate

Alle Teppiche sind Einzelstücke und werden individuell nach den Wünschen der Kunden angefertigt. Die Teppiche werden aus unterschiedlichen Materialien wie Seide, Wolle, Bananenseide, Hanf, Kaktus oder Brennesselfaser hergestellt. Egal ob es etwas Klassisches sein oder ein persönliches Motiv auf den Teppich gebracht werden soll, den Gestaltungsmöglichkeiten sind nahezu keine Grenzen gestalten

Geknüpfte Kunstwerke

Kooperationen gibt es mit renommierten Malern, Künstlern und Fotografen wie aktuell Jürgen Norbert Fux. Für Ulrike Adler Wiegele wurde ein Teppich nach einer Malerei ihres Vaters Franz Wiegele in Tibetischer Hochlandwolle vom Yak-Rind angefertigt