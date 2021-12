Mit finanziellen Mitteln muss in den kommenden Jahren in Feldkirchen möglichst effizient umgegangen werden.

FELDKIRCHEN. Als besonders herausfordernde Zeit bezeichnet der Feldkirchner Bürgermeister Martin Treffner die Situation. "Grundsätzlich sind wir als Stadt nicht schlecht aufgestellt, aber natürlich haben die vergangenen zwei Jahre Spuren hinterlassen, die sich besonders auf der finanziellen Ebene niedergeschlagen haben", sagt Treffner.

Wirtschaft stärken

"Wir müssen daher Prioritäten setzen und ganz klar festlegen, welche Projekte vorrangig behandelt werden. Wir haben kein Geld zu verschenken. Allerdings wird sich das Budget ohne Abgang nicht erstellen lassen."

Dennoch sieht der Bürgermeister die wirtschaftliche Entwicklung der Tiebelstadt einigermaßen positiv. "Wir haben einige große Unternehmen, die quasi als Leitbetriebe fungieren. Wichtig ist es, dass wir auch wieder kleinere Betriebe nach Feldkirchen bekommen und die Innenstadt beleben." Ein großes Projekt, für das bereis im Vorjahr die Weichen gestellt wurden, ist der Umbau des Sportzentrums. "Dafür gibt es schon Pläne und wir wollen 2022 mit der Umsetzung beginnen."

Wohnungsbau boomt weiterhin

Ebenfalls langfristig zu sehen ist das Projekt "Feldkirchen Nord". "Es gibt bereits einige konkrete Projekte – Neubau Duller, Ansiedlung McDonald's, … – die bereits realisiert werden oder 2022 starten. Daneben existieren weitere Flächen, die auf eine Aufschließung warten." Fahrt aufgenommen hat der Wohnungsbau in Feldkirchen, der auch im kommenden Jahr gut weiterläuft. "In den vergangenen Jahren wurden in Zentrumsnähe bereits etliche Bauvorhaben realisiert. Derzeit wird in verschiedenen Stadtteilen – St. Ruprechter Straße, Waiern – wieder gebaut. Vorwiegend handelt es sich dabei um Eigentumswohnungen, die sehr stark nachgefragt werden", erklärt Martin Treffner. "Noch nicht ganz geklärt ist, nach dem Auszug der Kreuzschwestern, wie es mit dem Antoniusheim weitergehen wird. Es wird Gespräche mit den Eigentümern und anderen Kaufinteressenten geben."

Straßenbau-Offensive

Noch bis 2024 läuft die große Straßenbau-Offensive, für die insgesamt 1,5 Millionen Euro zur Verfügung stehen. "Wir haben hier ein Gesamtbudget, das zu rund 75 Prozent von Bund und Land gefördert wird", sagt der Feldkirchner Straßenreferent Stadtrat Herwig Röttl.

Konkret sind im kommenden Jahr Sanierungsmaßnahmen in der Gurktaler Straße – nach dem Abschluss der Wasser- und Fernwärmeleitungs-Verlegungen – in der Lastenstraße, dem Karawankenblick, in der St. Veiter Straße und in Kooperation mit dem Land bei der Turracher Bundesstraße im Kreuzungsbereich mit dem Ernst-Schwarz-Weg geplant.