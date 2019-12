In die Infrastruktur wird 2020 in Himmelberg investiert: Wasserversorgung, Sirenen-Anlage in Pichlern, Gehwege im Ortskern.

HIMMELBERG (fri). Das Thema Wasserversorgung spielt in der Gemeinde Himmelberg auch im kommenden Jahr eine tragende Rolle. "Wir haben bereits in den vergangenen Jahren Teilabschnitte erledigt", sagt Bürgermeister Heimo Rinösl (Liste Heimo).

800.000 Euro

"2020 haben wir uns die Sanierung des Hochbehälters Tiebel I, die Herstellung einer Fernwirkanlage, von der aus alles von einer Stelle gesteuert werden kann, sowie ein Prozessleitsystem vorgenommen. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 800.000 Euro."

Investitionen wird es auch im Bereich Sicherheit geben. Die Kosten für die Sanierung des Feuerwehr Löschfahrzeugs mit Bergeausrüstung und Allradantrieb (LFBA) werden mit 30.000 Euro zu Buche schlagen. Und im Himmelberger Ortsteil Pichlern soll eine Sirenen-Anlage errichtet werden. "Hier hört man die Sirene aus Himmelberg nur ganz schwach und man denkt schon längere Zeit über eine Lösung nach. Diese Installationen dient aber der Sicherheit der Bürger und wir haben bereits Gespräche mit betroffenen Grundstücksbesitzern bezüglich möglicher Standorte geführt."

Straßen im Gemeindegebiet

Im Zuge der Straßenbauarbeiten, für die 300.000 bis 400.000 Euro im Budget vorhanden sind, werden auch im Ortskern von Himmelberg die Gehwege saniert. "Diese werden dann barrierefrei ausgeführt", so der Bürgermeister.

Überarbeitet wird der Flächenwidmungsplan, der alle zehn Jahre dem aktuellen Ist-Stand angepasst werden soll. "Wir sind dabei uns die Widmungen genau anzuschauen und eventuell vielleicht sogar einige Rückwidmungen vorzunehmen. Fallweise stellt sich nämlich nach einiger Zeit heraus, dass Flächen anders genutzt werden. Das wird dann richtiggestellt.

Jahresprojekt: Gesundheit

Unter dem Titel "Himmelberg isst gesund" läuft in der Gemeinde 2020 ein Jahresprojekt. "Bereits im März wird es dazu eine Auftakt-Veranstaltung geben. Wir wollen Bewusstsein für gesunde Ernährung schaffen. Dazu gibt es einige Vorträge, spezielle Workshops und Kochkurse", verrät der Bürgermeister. "Nachdem wir viele Ressourcen in der Gemeinde haben, wollen wir diese auch nutzen. Die Bürger können sich aktiv einbringen und zugleich erhalten sie Informationen, welche Produkte direkt in ihrer Heimatgemeinde vorhanden und zu beziehen sind."

Lebensqualität bewahren

Bestärkt, dass die Lebensqualität in Himmelberg hervorragend ist, wurde Bürgermeister Heimo Rinösl durch die aktuellen Zahlen des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung (Wifo). "Man ist ständig bestrebt Verbesserungen durchzuführen. Wenn diese Maßnahmen greifen, registriert und honoriert werden, ist das für uns Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind", meint Rinösl. "Die Arbeit trägt Früchte und spornt zusätzlich zu neuen Taten und Projekten an." Einige davon sind bereits für das kommende Jahr geplant. Man greift aber auch gerne Ideen, die seitens der Bürger eingebracht werden, auf.