Mit Abstand und unter Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen wird in Feldkirchen Programm gemacht.

FELDKIRCHEN (fri). "Was man in Feldkirchen nicht will, ist Stillstand", betont Bürgermeister Martin Treffner und daher habe man versucht ein umfassendes Programm zu erstellen. "Kultur, Musik, Information, Unterhaltung – für jeden Geschmack sollte das Passende dabei sein."

Vom 15. bis zum 30. August macht die mobile Ausstellung zum Jubiläum "100 Jahre Kärntner Volksabstimmung" in Feldkirchen Station. "Wir sind stolz, dass Feldkirchen als Standort ausgewählt wurde, denn aufgrund der Coronaverordnungen wurde das Programm verändert und viele Zwischenstopps gestrichen", so Treffner. "Derzeit ist die Ausstellung noch auf der Kaiser Franz Josefs Höhe, danach kommt Feldkirchen an die Reihe. Zum Abschluss Villach und Klagenfurt."

Mit kleinen Konzerten wird der Wochenmarkt bis Ende August zusätzlich belebt. "Es gibt keine stationäre Bühne. Die Musiker wechseln immer wieder die Standorte, um Massenansammlungen zu vermeiden."

Weitere Sommer-Höhepunkte sind die "Lange Nacht des Tanzes" mit mehreren Destinationen in der Innenstadt am 14. August und das Abschlusskonzert der Kammermusikwoche im Amthof am 21. August.

Feldkirchen entdecken

Auf Entdeckungsreise durch das historische und malerische Stadtzentrum von Feldkirchen können Interessierte jeden Donnerstag gehen. Die staatlich geprüfte Fremdenführerin Margarethe Zaucher präsentiert die schönsten Plätze und erzählt Wissenswertes aus der Geschichte und der Gegenwart.

Veranstaltungs-Termine in Feldkirchen



Mobile Ausstellung: "100 Jahre Kärntner Volksabstimmung"

15. bis 30. August, Hauptplatz Feldkirchen

Öffnungszeiten: Mo., Di., Mi., Sa., So. jeweils von 9 bis 17 Uhr; Do. und Fr. von 9 bis 20 Uhr

Wochenmarkt Termine:

8. August, 10 Uhr, Carinthischer Sommer unterwegs – Klakradl

15. August, 10 Uhr, Woodblech – Jugendgruppe der Stadtkapelle Feldkirchen

22. August, 10 Uhr, Sunnagluat

29. August, Weißbacher Ensemble – Stadtkapelle Feldkirchen

Stadtführungen

Jeden Donnerstag im Juli und August um 18 Uhr. Treffpunkt: Touristikbüro Feldkirchen

Istko Bewegungswerkstatt – Back to the roots: Eineinhalb Stunden Workouts in der Natur mit natürlichen Materialien und Materialien des Alltags. Jeden Dienstag bis 1. September.

9 Uhr: Strandbad Sonnenresort Maltschacher See

10.45 Uhr: Öffentliches Strandbad Maltschacher Seewirt

Eselwanderungen: Mit dem Esel als Begleiter auf den Feldkirchner Hausberg Pollenitz.

Jeden Dienstag um 15 Uhr. Treffpunkt: Touristikbüro Feldkirchen