Spendenaktion für Seppi Stubinger in Sirnitz löste eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. Nicht nur Bürger aus Sirnitz zeigten sich solidarisch. Spenden kamen von überall her.

SIRNITZ. Bei einem Wohnhausbrand am 29. November hat Seppi Stubinger in Sirnitz sein gesamtes Hab und Gut verloren. Daraufhin lief in Sirnitz unter dem Motto „Solidarität ist kein Lippenbekenntnis“ eine großangelegte Spendenaktion an. Drei Wochen später waren 34.372 Euro am Konto. "Wir möchten uns bei allen Spendern recht herzlich bedanken", sagt Vizebürgermeister Markus Priess, der die Aktion ins Leben gerufen hat. "Es zeigt, dass die Menschen in schweren Zeiten zusammenhalten." Das Geld kommt auf ein Konto und wird dann zweckgebunden für Neuanschaffung und laufende Kosten verwendet.