Ein Instandhaltungs-Projekt entlang der Tiebel wurde vom Feldkirchner Gemeinderat für 2021/22 einstimmig beschlossen.

POITSCHACH bis BUCHSCHEIDEN (fri). In der letzten Gemeinderatssitzung wurde, das bestätigt Wasserreferent Vizebürgermeister Siegfried Huber, einstimmig der Beschluss gefasst, 2021/22 in das Infrastruktur-Projekt Tiebel-Sicherung zu investieren. "Der Linearausbau durch den Stadtbereich von Feldkirchen ist baulich abgeschlossen. Derzeit geht es noch um die Vermessung von Detailbereichen. Im kommenden Herbst wird der Abschlussbericht präsentiert", kündigt Huber an. In den letzten Wochen und Monaten hätte sich gezeigt, dass die Hochwasserschutz-Maßnahmen durchaus Sinn gemacht hätten und die Sicherheit im städtischen Bereich massiv erhöht werden konnte.

Für Sicherheit sorgen

"Wir müssen entlang der Tiebel ständig Maßnahmen setzen, um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten und das Gefahrenpotenzial zu minimieren", so der Wasserreferent. So werden Böschungen gesichert, Wurzeln, Äste oder andere sperrige Teile aus dem Bachbett entfernt. "Das Team vom Wasserbauamt Villach, mit dem wir schon lange eng kooperieren, wird das Projekt umsetzen. Finanziert wird die Maßnahme, für die 105.000 Euro veranschlagt sind, in einer Drittel-Teilung. Je zu einem Drittel übernehmen die Kosten Land, Bund und Interessenten – in diesem Fall die Stadtgemeinde Feldkirchen", so Huber. "Die 35.000 Euro sind aber sehr gut investiert. Schließlich dienen sie der Sicherheit der Bevölkerung und deren Hab."