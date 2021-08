Es fand wieder statt: Das Boccia Turnier und die Jahreshauptversammlung der PVO St. Ulrich.

FELDKIRCHEN. Nach über einem Jahr der Entbehrungen wegen Corona konnten die St. Ulricher Pensionisten endlich wieder ihre Jahreshauptversammlung abhalten. Auch der beliebte Boccia- Sportnachmittag fand statt.

Jahreshauptversammlung

Anlässlich der Jahreshauptversammlung des Pensionistenverbandes Ortsgruppe St. Ulrich lud Ortsvorsitzende Ingrid Schmied in den Gasthof Untermoser in Haiden ein. Sie konnte zum ersten Mal in diesem Jahr neben den zahlreichen Pensionisten auch einige Ehrengäste begrüßen.

Neue Funktionäre

Landesdirektor Arnold Marbek überbrachte die besten Grüße vom Landespräsidenten

Karl Bodner. Bgm. Martin Treffner, Vzbgm. Alexander Kröll und Labg. Herwig Seiser würdigten die Aktivitäten der Ortsgruppe und unterstützten mit nennenswerten Spenden. Vorgestellt wurden auch die neuen Funktionäre der Bezirksleitung: Bezirksvorsitzende Ingrid Schmied, Stellvertreter Herwig Engl, Bezirkskassier Siegfried Hernler und Alfred Schmied als Bezirksschriftführer.

Ehrungen für Mitglieder

Natürlich wurde auch eine Ehrung für alle langjährigen Mitglieder durchgeführt: Maria Saliterer (40 Jahre), Thomas Stranig (35 Jahre), Eveline Gradischnig, Adele Knaller, Sigrid Silli (30 Jahre), Gerhard Krassnig (25 Jahre), Maria Gaggl, Waltraud Unterweger, Erich Unterweger, Josef Unterweger (20 Jahre), sowie John Subecz (15 Jahre). Ingrid Schmied, Waltraud Unterweger (Kassierin) und Alfred Schmied (Schriftführer) erhielten für ihre 20-jährige Funktionärstätigkeit eine besondere Ehrung.

Olympisches Boccia-Turnier

Beim ersten heurigen Boccia-Sportnachmittag in der Tennisarena Kräuter in Flatschach, organisiert von Alfred Schmied, traten vier Teams zum „Olympischen Bewerb“ an. Als Spielleiter fungierte Wirt Sigi Kräuter. Gold ging an das Team Brigitta Knallnig, Silber an Team Ruth Trampitsch, Bronze an Team Erich Unterweger und Blech an Team Gusti Winkler.