Vor rund zehn Jahren hielten E-Bikes Einzug in das Straßenleben. Heute hat jedes zweite verkaufte Fahrrad einen Elektromotor.

FELDKIRCHEN (fri). Einen richtigen Run auf E-Bikes verzeichnet der Fahrradtechniker Eric Preiml. Er hat seinen Bikestore mit dem klingenden Namen "Radwerker" im März 2018 eröffnet. Neben dem Verkauf neuer Fahrräder hat man sich auf die Reparatur aller Marken und Radtypen spezialisiert.

Verbesserte Technik

Besonders in der Corona-Zeit hat Preiml einen Anstieg bei Nachfrage und Absatz registriert. "Die Menschen haben das Fahrrad als Mittel zur Freizeitgestaltung wiederentdeckt", sagt Preiml. "Auffallend ist die Wende zum E-Bike. Mittlerweile ist jedes zweite verkaufte Fahrrad ein E-Bike. Und die Kunden kommen aus allen Altersschichten." Mehrere Faktoren, ist der Fahrradtechniker überzeugt, tragen dazu bei, dass sich Kunden für E-Bikes entscheiden. "Die Reichweite wird enorm erhöht und man kann steiles Gelände auch ohne ausgesprochene körperliche Fitness erklimmen." Wichtig sei aber dennoch vor dem Kauf konkret den Einsatzbereich einzugrenzen, um den passenden Radtyp zu finden. "Ich nehme mir bewusst viel Zeit für einzelne Beratungsgespräche. Meist kristallisiert sich in diesen schnell heraus, in welchem Gelände der Kunde unterwegs sein will. Danach wird dann die weitere Vorgehensweise ausgerichtet."

Regelmäßige Wartung

Wie jedes andere Fahrrad auch, sollte ein E-Bike regelmäßig gewartet werden. "Der Motor ist eigentlich wartungsfrei und lediglich eine jährliche Software-Überprüfung ist nötig. Aber natürlich kann es aufgrund der erhöhten Reichweite und des höheren Tempos durchaus sein, dass Verschleißteile wie Bremsen öfter getauscht werden müssen." Grundsätzlich gilt für jede Art von Fahrrad: Der Biker sollte immer bremsbereit unterwegs sein und vorausschauend fahren, denn man weiß schließlich nie, was hinter der nächsten Kurve passiert.

Griff zum E-Bike

Den Trend zum E-Bike registriert auch der Feldkirchner Zweirad-Experte Mario Mehsner. "Das E-Bike hat im Moment ganz sicher die Nase vorne und die Tendenz zeigt nach oben", so Mehsner. "Natürlich hat sich in den letzten Jahren die Technik enorm weiterentwickelt. Davon profitieren die Kunden. Wichtig ist die perfekte Beratung: Ein Kunde wird dann zufrieden sein, wenn das Rad in dem Bereich, den er benötigt, absolut seinen Erwartungen entspricht."