Kärntner Straßentheater Minifestival in Feldkirchen

Das Kärntner Straßentheater war am Dienstag am Hauptplatz in Feldkirchen zu Gast. Der Theater Sommer Klagenfurt zeigte Ausschnitte aus dem aktuellen Programm, für die Kinder führte das Theaterwagen-Ensemble das lustige Stück „Herr Dommeldidot, mein Kobold“ auf. Auch die "Dame Kobold" begeisterte das Publikum bei schönstem Freiluft-Theater-Wetter. Umrahmt wurde die Veranstaltung von dem Duo Bargad und dem Kärntner Trommelkorps.