19-Jähriger rutschte beim Umhängen der Sicherungskarabiner aus und stürzte auf einem Klettersteig am Falkert mehrere Meter ab.

FALKERT. Am 3. September war ein 19-jähriger Mann aus der Steiermark auf einem Klettersteig am Falkert, Gemeinde Ebene Reichenau, unterwegs. Er rutschte beim Umhängen der Sicherungskarabiner aus und stürzte einige Meter ab, bis ihn die Sicherungsausrüstung stoppte.

Der 19-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades an der Hand und wurde von sechs Einsatzkräften der Bergrettung Radenthein-Nockberge geborgen. Nach der Erstversorgung begab er sich in ärztliche Behandlung.