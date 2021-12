Am Krippenpfad in der Feldkirchner Innenstadt sind heuer wieder zahlreiche Weihnachtskrippen ausgestellt.

FELDKIRCHEN. Die Krippenfreunde Feldkirchen erfreuen heuer wieder die Feldkirchner am Krippenpfad mit ihren Krippenmodellen. Obmann Heinz Eichler berichtet über das Krippenjahr.

Corona und die Krippe

Hoffnungsvoll knüpfte man im Frühjahr 2021 nach dem 3. Lockdown wieder Kontakte zu all jenen Krippenfreunden im In- und Ausland, die seit 2005 mit ihren Krippen die Ausstellungen bereicherten. Besonders die Krippenfreundschaft zu den Krippenfreunden in Bamberg, Triest, Grado, San Daniele, Sutrio und Kranj hätte man mit sehr schönen Krippen-Exponaten belegen können. Doch es sollte anders kommen, zuerst wurde dem Verein mitgeteilt, dass das Gwölb im Walluschnighaus der Fachhochschule Feldkirchen als Ausstellungsort nicht mehr zur Verfügung stand, in den Räumlichkeiten wurde eine Teststraße für die Studierenden eingerichtet. Bürgermeister Martin Treffner sprang dann aber ein und stellte Räumlichkeiten des Laggner-Hauses am Hauptplatz zur Verfügung.

Schwieriges Jahr

Im Sommer wurden mit Kindern schöne Kleinkrippen gebaut, im Herbst waren die Krippenkurse auf maximal 4 bis 5 Teilnehmer reduziert, sind gut gelaufen. Doch am Horizont zeichnete sich der vierte Lockdown ab, damit verbunden waren Absagen der Krippenfreunde im In- und Ausland. So musste man die große Krippenausstellung absagen und reduzierte die Krippenaktivitäten auf den Krippenpfad und eine kleine Krippenpräsentation im Foyer des Rathauses. 13 Krippen der Vereinsmitglieder und 17 internationale Kleinkrippen sind im Rathaus zu sehen. 10 Krippen sind am Krippenpfad in den Fenstern der Feldkirchner Geschäfte zu besichtigen. Die Jubiläumsausstellung musste auf 2022 verschoben werden. Die Krippenfreunde Feldkirchen wünschen eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr.