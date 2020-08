Ein 40-jähriger Landwirt wird bei einem Traktorunfall schwer verletzt.

GLANEGG. Am 21. August gegen 16:30 Uhr war ein 40 Jahre alter Landwirt aus dem Bezirk Feldkirchen damit beschäftigt, mit seinem Traktor in Plastikfolie gewickelte große Heuballen auf einem Lagerplatz zu deponieren. Mit einem an der Front montierten Ballengreifer wollte der Landwirt einen gewickelten Ballen an seinen Lagerplatz bringen. Durch den hochgehobenen Ballen war das Frontgewicht zu schwer.

Bremswirkung zu gering

Als der Landwirt einige Meter rückwärtsfahren musste, dürfte beim Bremsvorgang wegen des Gewichtes am Frontlader die Bremswirkung an den hinteren Rädern zu gering gewesen sein, wodurch der Landwirt mit dem Traktor rückwärts zehn Meter über eine steile Böschung stürzte und sich dabei überschlug. Der Mann wurde dabei unter der Zugmaschine eingeklemmt.

Sein zur selben Zeit mit einer weiteren Zugmaschine mit weiteren Heuballen auf dem Gelände fahrender Vater konnte den Absturz seines Sohnes sehen. Er setzte über seine Tochter die Rettungskette in Gang und fuhr mit seinem Traktor zur Unfallstelle.

Es gelang ihm mit der an der Fronthydraulik seines Traktors montierten Ballengabel den verunfallten Traktor von seinem Sohn anzuheben und diesem Erste Hilfe zu leisten. Dabei wurde er nach wenigen Minuten von der Besatzung des Rettungshubschraubers C11 unterstützt.

Nach Erstversorgung wurde der schwer verletzte Jungbauer vom Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Im Einsatz standen die FF Glanegg, FF Feldkirchen, FF St. Martin und FF Zweikirchen mit insgesamt 45 Mann, die Rettung Feldkirchen und die PI Feldkirchen mit einer Streife.