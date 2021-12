Die Bauverhandlungen mit dem McDonald's Konzern sind abgeschlossen. Baubeginn ist im Frühjahr 2022.

FELDKIRCHEN. Unmittelbar beim Kreisverkehr Nord in Feldkirchen starten im Frühling die Bauarbeiten für den McDonald's. Dort entstehen nach Angaben von Bürgermeister Martin Treffner ein McDrive und ein McCafé. "Die Bauverhandlungen sind abgeschlossen und der Baurechtsvertrag mit dem Besitzer unter Dach und Fach", sagt Treffner. "Die offizielle Umsetzungsphase beginnt im Frühling 2022."

Standort-Analyse erhoben

Ihn persönlich freut es sehr, dass es nach langen Verhandlungen gelungen ist, einen McDonald's nach Feldkirchen zu bringen. "In den umliegenden Filialen wurden aufgrund einer Postleitzahlen-Abfrage über einen langen Zeitraum die Fakten gesammelt. Daraus ging hervor, dass viele Bürger aus dem Bezirk Feldkirchen auspendeln, um einen McDonald's zu besuchen und dort etwas zu konsumieren", so der Bürgermeister. "Auf diese Weise kann es gelingen die Leute in Feldkirchen zu halten. Natürlich ist man seitens der Konzernleitung nur an stark frequentierten Standorten interessiert. Und in unmittelbarer Nähe zum Kreisverkehr ist das absolut gegeben."

12. McDonald’s in Kärnten

Zwölfte McDonald’s in Kärnten

Geführt wird der zukünftige Standort vom erfahrenen Franchisenehmer Karl Jurak, der in dieser Funktion seit 1998 bei McDonald’s Österreich tätig ist und aktuell die Restaurants in Lienz und Spittal an der Drau betreibt. Die Region ist dem gebürtigen Kärntner bereits vertraut, da er in den 90er-Jahren schon in der Feldkirchner Gastronomie in leitender Position tätig war. Nun kehrt er als Unternehmer in die Stadt zurück.

Mit dem Bau des neuen McDonald’s Restaurants entsteht in Feldkirchen nicht nur ein Treffpunkt für alle Generationen, sondern er bringt auch 50 zusätzliche Arbeitsplätze in die Region. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe als Gastgeber hier in Feldkirchen - mit dem Neubau investieren wir in die Zufriedenheit unserer Gäste und tragen zur regionalen Wertschöpfung bei“, so Jurak, der in seinen bestehenden Restaurants in Osttirol und Oberkärnten insgesamt über 100 MitarbeiterInnen beschäftigt.

Franchisenehmer mit Gastro-Kompetenz

Seine Passion für die Gastronomie entdeckte Karl Jurak bereits am elterlichen Bauernhof mit Gasthof und Pensionsbetrieb im Bezirk St. Veit an der Glan. Als langjähriger McDonald’s Franchisenehmer bringt er viel Erfahrung in der Gastronomiebranche und eine enge Verbindung zur Region mit. Der gelernte Koch und Kellner, der später die Prüfung zum Küchenmeister absolvierte, führte in den 90er-Jahren das bekannte Hotel-Restaurant Café Rainer und behielt die Zeit in Feldkirchen stets in guter Erinnerung. Derzeit leitet Jurak, der ein Wirtschaftsstudium absolvierte und bis 2019 Aufsichtsratsvorsitzender des Tourismusverbandes Osttirol war, sehr erfolgreich die McDonald’s Restaurants in Lienz und Spittal an der Drau.

Modernes Restauranterlebnis

Der neue Standort in Feldkirchen ist als Treffpunkt mit viel Platz für alle Generationen geplant: Mit rund 120 Plätzen im Innenraum und weiteren Plätzen auf der Terrasse wird er ein zeitgemäßes Restauranterlebnis bieten und dabei – ganz im Zeichen der McDonald’s „Machhaltigkeit“ – mit den neuesten nachhaltigen Gebäudestandards punkten. So wird das neue Restaurant unter anderem mit Photovoltaikanlagen am Dach ausgestattet sein. Ein Doppel-McDrive mit zweitem Ausgabefenster sorgt zukünftig für schnelles Service unterwegs.

Die Diskussion um den Standort in der Nähe zweier Schulen hat sich zuletzt nach einer Umfrage beruhigt. „Obwohl es vereinzelt Kritik zum Standort des Restaurants gab, überwiegen die positiven Rückmeldungen – 90 Prozent der Feldkirchner und Feldkirchnerinnen freuen sich auf den geplanten Neubau und die Unterstützung der regionalen Wirtschaft“, so der Franchisenehmer. „In meinem neuen Restaurant bieten wir ein ausgewogenes Angebot. Der Standort ist aufgrund der hohen Frequenz ideal und bedient ein breites Einzugsgebiet im ganzen Bezirk. Im Frühjahr beginnen die Bauarbeiten.