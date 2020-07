Wohnbau in zentraler Lage ist nach wie vor Thema in der Tiebelstadt. Dadurch wird auch die Innenstadt belebt.

FELDKIRCHEN (fri). Ausgehend von einer Erhebung von drei Jahren wurde in Feldkirchen der Anteil der Eigentumswohnungen sukzessive erhöht. "Von zwei Prozent gab es eine Steigerung auf einen zweistelligen Betrag", sagt Bürgermeister Martin Treffner. "Damit ist das Thema Wohnbau aber noch lange nicht ausgereizt. Einige Objekte sind kurz vor der Fertigstellung – wie die Wohnanlage beim ehemaligen Pfarrhof, andere wiederum in der Planungsphase." Treffner spricht dabei konkret eine Anlage in der Nähe des Amthofes sowie eine Holzbau-Anlage mit 36 Einheiten, die sich ebenfalls in Zentrumsnähe befindet, an.

Neue Wohnanlage

Veränderungen baulicher Art wird es auch auf der sogenannten "Alm" in Feldkirchen geben. Dort befindet sich eine Wohnanlage, die schon in die Jahre gekommen ist. "Das Kärntner Siedlungswerk plant, dort eine neue Wohnanlage zu errichten. Die Mieter der bestehenden Anlage haben dann die Möglichkeit, in die neuen Wohnungen zu übersiedeln. Erst danach wird das jetzt bestehende Gebäude abgerissen."