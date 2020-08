Mit dem Erlös aus dem Flohmarkt wurde Unwetter-Opfern geholfen.

FELDKIRCHEN (fri). Auch nach 31 Jahren Flohmarktgeschehen kann die Frauenbewegung Feldkirchen mit Obfrau Geimeinderätin Brigitte Bock die Bevölkerung noch immer begeistern. "Da wir dieses Jahr unseren großen Sommerflohmarkt wegen Covid-19 leider nicht durchführen konnten, haben wir beschlossen, in den Monaten Juli und August jeden Freitag Vormittag unseren Flohmarkt im kleineren Rahmen zu machen", sagt Bock.

Verlängerung im September

"Nachdem dies von der Bevölkerung sehr gut angenommen wurde, werden wir auch im September jeden Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr unsere Flohmarkt-Pforten in der Bahnhofstraße – ehemaliges Kaufhaus Rieder – öffnen."

Die Not und Verzweiflung vieler Menschen wird gerade in dieser Zeit nicht weniger. "Gerade deshalb ist es uns ein großes Anliegen mit unserer ehrenamtlichen Tätigkeit helfen zu können und schwer getroffene Familien zu unterstützen", erklärt sie. "So konnten wir kürzlich auch einer jungen, unwettergeschädigten Familie in Feldkirchen mit 600 Euro helfen. Für „Kärntner in Not“-Unwetterschäden haben wir ebenfalls 2.000 Euro gespendet. Mit dieser Aktion kann man sicher sein, dass Spenden bei den Menschen ankommen, die es wirklich schwer getroffen hat." Damit die engagierten Frauen weiterhin die Not und das Leid Betroffener etwas lindern können, bitten sie Interessierte auch an den September-Freitagen um einen Besuch und Einkauf.