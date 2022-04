Die neuen Yogakurse starten bald wieder, einfach jetzt schon anmelden.

FELDKIRCHEN. Um mehr Wohlbefinden & Stabilität im Leben zu finden, empfehlen sich Yoga-Einheiten. Nach Ostern starten im Therapiehaus in Feldkirchen wieder neue Kurse mit Yogacoach Veronika Gaugeler-Senitza.

Was ist Yoga?

Yoga ist eine „Lebenshilfe", die vor über zweitausend Jahren in Indien entwickelt wurde, um im Einklang mit sich selbst zu leben. Yoga beschreibt sowohl den Zustand von klarem Geist und kräftigem Körper als auch den Weg zu diesem Zustand. Yoga ist eine praktische Lebensphilosophie, die dich bewusster und gesünder leben lässt.

Positive Wirkungen hat Yoga unter anderem auf die Beweglichkeit, Kräftigung der Stützmuskulatur und auf das allgemeine Wohlbefinden. Kombiniert mit Meditation und Entspannung wirkt Yoga außerdem positiv bei Stressassoziierten Symptomen oder Schmerzsymptomen, wie etwa Rückenbeschwerden oder Migräne.

Wie wirkt Yoga?

Yoga stärkt die Koordinationsfähigkeit, die Flexibilität, die Kraft und Ausdauer, bringt den Stoffwechsel in Schwung, beugt Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems vor und stützt den Halte- und Bewegungsapparat. Durch Achtsamkeit und die Koordination von Atem und Bewegung wird die Selbstwahrnehmung geübt. Yoga beschreibt das Gefühl, wieder Wurzeln zu schlagen und mit sich und seiner Umgebung besser in Kontakt zu kommen, zumindest für die Dauer der Praxis, was schon kein schlechter Anfang ist. Die Wirkung hängt natürlich von der Dosis, von der Übungsdauer, der Disziplin, aber auch der Intention ab. Generell gilt: Lieber weniger, dafür regelmäßig üben!

Zur Sache:

Ab 19. April: Online zu Hause: Guten Morgen Yoga - Entspannt zu Hause

8 - 9.15 Uhr



Ab 20. April: Therapiehaus: Guten Abend Yoga - Beweglich & relaxed in den Abend

17 - 18.15 Uhr

Online zu Hause: Guten Abend Yoga - Entspannt in den Abend

19 - 20.15 Uhr

Ab 25. April: Therapiehaus: Sanftes Guten Morgen Yoga

8 - 9.15 Uhr

Therapiehaus: Yoga für Fortgeschrittene

18 - 19.15 Uhr

Anmeldung Tel.: 0676/84410022 bei Veronika Gaugeler-Senitza