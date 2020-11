Auf dem Weg zum Selbstversorger ist Jürgen derzeit noch auf der Suche nach Mitstreitern.

HAIDACH. Im November 2019 hat Jürgen einen Teil des Anderlehofs in Haidach gekauft. Dort will er gemeinsam mit Gleichgesinnten als Selbstversorger leben.

Als Woofer unterwegs

Jahrelang tat Jürgen das, was grundsätzlich erwartet wird. Er stand morgens auf, ging zur Arbeit und abends wieder nach Hause. "Ich habe als Software-Entwickler gearbeitet. Lange Zeit war das mein Lebensinhalt, doch irgendwann begann ich mich zu fragen: Ist das wirklich alles?", schildert der gebürtige Deutsche. Er ließ seine Heimatstadt Offenburg hinter sich und zog zwei Jahre als Woofer durch Österreich. "In dieser Zeit habe ich viele Höfe gesehen, bin vielen tollen Menschen begegnet und habe viel gelernt", sagt der 47-Jährige. Unter anderem war er auch im Glantal unterwegs, traf auf liebenswerte Leute und entdeckte in Haidach ein Anwesen, das zum Verkauf stand. "Im Vorjahr habe ich das rund zwei Hektar große Anwesen – mit den vorhandenen Gebäuden mit der Absicht mich als Selbstversorger niederzulassen und hier zu leben – gekauft."

Platz für fünf Personen

Jetzt will er einen Schritt weiter gehen und ist auf der Suche nach Menschen, die Teil seines Hofes werden wollen. "Der Selbstversorgerhof existiert seit einem Jahr. In dieser Zeit sind sich hier schon wunderbaren Menschen begegnet, teilweise haben sie hier gelebt, gestaltet, repariert und aufgebaut. Vieles ist auch liegengeblieben und es gibt hier, direkt am Waldrand im Glantal, noch sehr viel Potenzial, was Wohnraum und kleinbäuerliche Nutzung betrifft." Platz für fünf Personen (inklusive ihm selbst) kann Jürgen derzeit anbieten. "Natürlich kann man langfristig auch über eine Erweiterung, sprich Ausbau, reden. Aber ich will einen Schritt nach dem nächsten tun."

Kosten fair teilen

Derzeit lebt er zusammen mit zwei Katern an diesem malerischen Ort. "Gemeinschaftliches Tun und eine gute Nachbarschaft sind mir sehr wichtig. Dazu gehört auch, dass man nach getaner Arbeit in einer Runde gemütlich zusammensitzt, musiziert oder über politische und gesellschaftliche Themen diskutiert."

Da der Hof nicht wirtschaftlich unabhängig ist, sollen laufende Kosten fair unter den künftigen Bewohnern aufgeteilt werden. Das zwei Hektar große Land wird nach Permakulturprinzipien: “Nutze, was du hast” oder “Erziele eine Ernte” bewirtschaftet werden. "Wir pflanzen an diesem Ort Gemüse und Obst an, sodass es sich gut davon leben lässt."

Profil

Jürgen: "Kannst du dich selbstständig einbringen, um diesen Ort noch lebenswerter zu machen? Hast du so viel Humor, dass du auch mal über dich selbst lachen kannst? Du hast Talente, die dieser Ort gut gebrauchen kann? Dann würden wir uns sehr freuen, dich kennenzulernen! Wenn du nur ein oder zwei Wochen hereinschnuppern willst, darfst du gerne bei uns woofen!"

[f]Info:[/f] hof@naturversorgt.org, Tel.: 0677-62 96 43 19, fb.com/selbstversorgerhofinkaernten