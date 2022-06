In der Carinthischen Musikakademie Ossiach gibt die Musik den Takt an. So entsteht ein "Dreiklang".



OSSIACH. In der Carinthischen Musikakademie Stift Ossiach (CMA) ist Musik allgegenwärtig. Egal ob in der Akademie, im Hotel oder im Restaurant – Musik steht im Zentrum aller Bereiche. Eine Sinfonie aus außergewöhnlichem Ambiente, Top-Raumangebot, perfekter Infrastruktur sowie höchster Dienstleistungsorientierung, Unterkunft und Verpflegung. Ein Platz für Musiker, Dozenten, Veranstalter, Zuhörer, Mitmacher, Mitarbeiter, Urlauber und Gäste. Um sich zu entfalten, sich wohlzufühlen und zu genießen. Ein harmonischer "Dreiklang" aus Akademie, Hotel sowie Restaurant.

hochgeladen von Isabella Frießnegg

Harmonischer Dreiklang

"Wer Musik liebt, ist hier richtig, denn bei uns treffen Musiker und Künstler auf Mitarbeiter und Gäste des Hauses", ist sich Marion Rothschopf, Leiterin der CMA, sicher. "Egal ob Profi, Hobbymusiker oder musikbegeisterte Menschen. Die Carinthische Musikakademie Stift Ossiach ist ein Ort – ein Haus der Musik – für alle. Bei uns haben die Gäste die Qual der Wahl: 22 Räume zur musikalischen Entfaltung, 75 Betten in 25 Zimmern. Im neu renovierten Restaurant allegro mit 120 Sitzplätzen finden sich zeitlose Möbel im Chesterfield-Stil, kombiniert mit modernen Elementen, warmem Licht und kontrastreichen Farben."

Genießen mit Seeblick

In den Sommermonaten lädt die Terrasse mit Seeblick zum gemütlichen Verweilen ein. Der „Dreiklang“ aus Akademie, Hotel und Restaurant bildet eine harmonische Sinfonie, welche mit dem „Kulinarik.Campus Ossiach“ einen genussvollen Abschluss findet. "Ein Campus ist ein Ort der Begegnung, des Lernens, des Verstehens, des Miteinanders und bei uns auch ein Ort des Genusses", sagt Rothschopf. "Wir gehen in unserem Restaurant neue Wege und interpretieren viele traditionelle Gerichte modern und ausgefallen im Bistrostyle und komponieren diese mit qualitativ hochwertigen, regionalen Produkten."

